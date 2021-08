Vaccini, in Lombardia 650 mila dosi in giacenza

CREMONA - Oggi il totale di adesioni alla prima somministrazione nella campagna vaccinale della Lombardia ha raggiunto il tetto di 7.557.048; con una media giornaliera di prenotazioni negli ultimi sette giorni di 8.696; ieri, 19 agosto sono state 9.590. "Teniamo alta l'attenzione in questi ultimi dieci giorni di agosto - spiega la vicepresidente di Regione Lombardia e assessore al Welfare, Letizia Moratti - per ribadire l'importanza di vaccinarsi: per sé, i propri cari, quanti ci vivono vicini e chi frequentiamo nella vita di tutti i giorni. Gli adolescenti e i giovani hanno recepito con forza il nostro appello, che ripeto per ogni cittadino".

ATS VAL PADANA: IN GIACENZA 67.500 DOSI

Le giacenze attuali di vaccino nella nostra regione, su un totale di 651.834 dosi (95,3%), sempre secondo i dati del Governo, sono le seguenti: Johnson & Johnson 51.290 dosi (84,8%), Moderna 146.706 dosi (91,4%), Pfizer 491.974 dosi (94,9%), AstraZeneca 38.136 dosi (100%); le percentuali si riferiscono al somministrato rispetto al consegnato.

In particolare, le giacenze negli hub delle otto Ats regionali sono di 990.685 dosi, di cui 653.670 Pfizer, 84.820 AstraZeneca, 201.440 Moderna e 50.755 Johnson & Johnson. Negli hub dell'Ats Val Padana la giacenze è di 58.029 dosi, così suddivise per le quattro marche di vaccini: 38.574, 1.900, 17.480 e 75.

Le giacenze presenti, invece, nei Centri vaccinali delle otto Ats regionali sono 141.878 dosi, di cui 77.388 Pfizer, 22.980 AstraZeneca, 33.760 Moderna e 7.750 Johnson & Johnson. Nell'Ats Val Padana sono stoccate 9.464 dosi, di cui 6.054 Pfizer, 930 AstraZeneca, 1.830 Moderna e 650 Johnson & Johnson.

"Assicuro i lombardi che abbiamo dosi a sufficienza per tutti - sottolinea l'assessore Moratti - e rilancio quindi l'invito a vaccinarsi. È importante che familiari, amici, colleghi riprendano questo tema, caldeggiando i dubbiosi e gli indecisi a compiere un gesto che metterà al sicuro innanzitutto loro stessi, poi i loro cari, quindi tutta la comunità lombarda: nel nostro piccolo possiamo aiutare il Paese a una ripresa più vigorosa e sicura". Le dosi vaccinali consegnate dal Governo alla Lombardia dal 1° agosto 2021 ad oggi sono 1.679.780, così suddivise: 7.280 Johnson & Johnson, 384.210 Moderna e 1.288.290 Pfizer.

IL PROGRAMMA DELLE SOMMINISTRAZIONI

Le somministrazioni previste per oggi e per i prossimi tre giorni negli hub e nei centri vaccinali delle otto Ats lombarde sono 25.301 (20 agosto), 19.066 (21 agosto), 15.589 (22 agosto) e 52.775 (23 agosto). Nel territorio dell'Ats Val Padana (che comprende le province di Cremona e Mantova) le inoculazioni programmate sono rispettivamente 1.194, 395, 6 e 5.801.

I richiami, invece, previsti in Lombardia per oggi e per i prossimi tre giorni sono 6.642 (20 agosto), 6.504 (21 agosto), 5.732 (22 agosto) e 14.529 (23 agosto). L'Ats Val Padana ne registra 55, 8, 6 e 417.