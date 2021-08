Vaccini: 8 mila dosi nell'ultima settimana, accelerata tra i giovani

CREMONA - Nell'ultima settimana - dall'11 al 18 agosto - sono state 7.824 le somministrazioni di vaccini anti-Covid effettuate sul territorio provinciale, come certifica il nuovo report di Ats Val Padana basato sui dati di Siavr e Poste. Come prevedibile in questa fase, la quota di vaccinati è aumentata soprattutto tra la popolazione più giovane: nella fascia 12-19 anni sono state somministrate 746 dosi (358 nel distretto di Cremona e 388 in quello di Crema), mentre in quella 20-29 hanno ricevuto il vaccino in 526 (per l'esattezza 330 a Cremona e 196 a Crema). A conti fatti, sono 1.272 le inoculazioni targate under 30 degli ultimi sette giorni. Restano, invece, praticamente ferme al palo le vaccinazioni degli over 60, nonostante l'affrancamento dalla prenotazione: le 319 somministrazioni complessive, all'interno di una fetta di popolazione molto ampia, rappresentano soltanto un piccolissimo passo in avanti.

Le vaccinazioni erogate dall'ASST di Cremona sono in tutto 287.448 (+4.064):

212.101 Pfizer

44.930 AstraZeneca

24.164 Moderna

6.253 Johnson & Johnson



L'ASST di Crema ha effettuato 164.325 somministrazioni (+3.695):

121.994 Pfizer

28.561 AstraZeneca

10.888 Moderna

2.882 Johnson & Johnson

Le altre strutturate incaricate delle vaccinazioni (RSA, RSD, erogatori privati accreditati, farmacie) hanno somministrato 30.038 dosi (+65):