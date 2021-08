Aggredì una guardia e rubò una bici: romena ai domiciliari

CREMONA - In passato era già stata denunciata e arrestata per furto e ricettazione. Ora L.R., 27enne romena residente a Cremona, è finita agli arresti domiciliari per aver rubato una bicicletta e per aver aggredito l'addetto alla sicurezza di un supermercato mentre cercava di scappare con un bottino di generi alimentari sottratti dagli scaffali. Il cumulo di pena per il furto e la tentata rapina è di 3 anni e 3 mesi. L'arresto è stato eseguito dai carabinieri della Stazione di Cremona su ordine del tribunale cittadino.

Sul finire dell’agosto del 2014 la giovane - all'epoca soltanto 20enne - aveva rubato una bicicletta: il legittimo proprietaria l'aveva ritrovata circa due mesi dopo, parcheggiata lungo la strada. Nel febbraio del 2019, invece, insieme a una complice, la romena era stata scoperta dopo aver prelevato dalle scansie di un supermarket della città vari generi alimentari. Fermata dopo le casse del punto vendita, aveva colpito con un addetto alla vigilanza con calci e pugni procurandogli lesioni giudicate guaribili in 15 giorni.