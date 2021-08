Scarica i sacchi all'isola ecologica e viene multato dai carabinieri

SONCINO - Porta i rifiuti in discarica e si guadagna una multa per abbandono. Ma la sua è una protesta. Protagonista della vicenda è Luca Zuterni, chef patron della Pedrera e gestore del parco omonimo da cui provenivano i sacchi già differenziati.

«Ci siamo ritrovati a Ferragosto con 25 metri cubi di immondizia non ritirata che costituiva un pericolo per la salute, l’igiene e l’ambiente, potendo attirare mosche verdi e ratti. La società ha affermato di essere sottodimensionata a causa delle ferie e il responsabile della discarica che lo smistamento sarebbe dovuto essere a carico nostro. Inaccettabile per chi paga le tasse. Dobbiamo protestare».

Intricata e singolare la guerra dei rifiuti andata in scena nell’assolato agosto soncinese. Tre gli attori in scena: La Pedrera, Linea Gestioni e l’Arma. Chi ha ragione, probabilmente, lo deciderà alla fine un giudice.

«Tutto è cominciato lunedì 16 – racconta Zuterni –. Per caricare l’immondizia si è presentato un camion già quasi pieno e ha caricato due soli bidoni. Stessa scena il giorno successivo. Hanno ritirato un ventesimo del totale, insomma. A richiesta di spiegazioni, l’autista ci ha detto che tutto dipendeva dalle ferie».

Zuterni non si perde d’animo e decide di fare da solo: «Dopo aver pulito non solo la Pedrera ma tutto il Parco sotto il sole a 40 gradi per giorni, abbiamo messo a disposizione il nostro personale, ovviamente pagato ad hoc, per aiutare nel carico. Abbiamo anche preso contatti col Comune, che ci ha rassicurato, per poi partire con i nostri mezzi in direzione della discarica».

Da qui in poi, tutto va storto e gli animi si scaldano: «Il responsabile dell’isola ecologica mi ha aggredito verbalmente, sostenendo che ci fossero troppi mezzi e che fosse di nostra competenza lo smistamento nei cassoni – afferma l’imprenditore –. Ho chiesto collaborazione ma non l’ho avuta. Esasperato, ho quindi scaricato i rifiuti nella piazzola per poi andarmene. I carabinieri sono infine arrivati e mi hanno multato, scrivendo nel verbale che li ho abbandonati fuori dall'area. Non l’ho firmato e lo contesterò». Rischia una multa di 600 euro.