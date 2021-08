Calabroni attaccano operai, rimosso il nido

SPINO D'ADDA - Nei giorni scorsi, è stato rimosso un nido di calabroni dal sottotetto della palestra della scuola media del paese. Gli operai, che stanno cambiando l'impianto di illuminazione della struttura scolastica, lavorando sui cavi, sono stati attaccati da uno sciame di calabroni, fortunatamente senza serie conseguenze. Da qui è scattato l'allarme.

"Abbiamo fatto intervenire un'azienda specializzata che, con la piattaforma e il tecnico per la disinfestazione, ha recuperato il nido dei calabroni mettendo in sicurezza l'area", spiega il vicesindaco Enzo Galbiati, che ha seguito personalmente le operazioni per la rimozione del nido.

In questo modo la scuola di Spino d’Adda è stata messa in sicurezza evitando problemi al personale che tra pochi giorni dovrà tornare al lavoro per preparare il nuovo anno di lezioni, che ormai è alle porte.