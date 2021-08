È in prova ai servizi sociali, ma frequenta un pregiudicato: in carcere

GUSSOLA - Era in prova ai servizi sociali, ma è finito in arresto per aver infranto le prescrizioni: non ha rispettato l'obbligo di rimanere in casa dalle 23 alle 6 e, soprattutto, è stato trovato in compagnia di un pregiudicato. Il 33enne nato in provincia di Foggia nel 2016 aveva compiuto un furto di generi alimentari per un valore di 1.500 euro in un supermercato di Gussola: per lui è inevitabilmente scattata la sospensione della misura di affidamento in prova. A condurlo in carcere sono stati i carabinieri della Stazione di Gussola, coadiuvati dall’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Casalmaggiore.