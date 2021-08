Tennis in carrozzina, partnership con Madonna di Campiglio

MADONNA DI CAMPIGLIO (TN) - Continua senza sosta il lavoro di organizzazione del Torneo Internazionale di Tennis in Carrozzina “Città di Cremona”, che si svolgerà sui campi della Canottieri Baldesio dal 2 al 5 settembre. Nel quadro dell'attività di promozione del torneo, alcuni rappresentanti della squadra della Baldesio hanno partecipato alla giornata di amicizia rotariana Madonna di Campiglio-Cremona, con un’esibizione di tennis in carrozzina in piazza Sissi e un mini torneo sui campi del Tennis Club Conca Verde. Hanno incrociato le racchette Dario Benazzi, Neno Petesi e il bresciano Francesco Zola, accompagnati dal team manager Alceste Bartoletti e dall’allenatore Roberto Bodini. Numeroso il pubblico presente nella località trentina che ha seguito l’esibizione, con il sindaco di Pinzolo Michele Cereghini che ha condotto le premiazioni.

"PLAY TO CHANGE LIFE"

Durante la conviviale rotariana che si è tenuta in serata, a cura dei presidenti del Club trentino e di quello cremonese, Joseph Masè e Andrea Pedroni, sono stati consegnati i weekend omaggio che anche quest’anno APT Madonna di Campiglio Pinzolo Val Rendena ha voluto donare al torneo, come testimonianza di sostegno e sensibilità e come dimostrazione di accessibilità della località trentina. Inoltre è stata presentata la maglietta ufficiale di questa edizione, che verrà indossata da tutti i volontari del “Città di Cremona”, offerta da PMG Italia, che reca la scritta “Play to change life”, un invito ed un’esortazione a tutte le persone di praticare sport, per cambiare la vita.

ATLETI DA MEZZO MONDO

Dopo lo stop imposto dal Covid lo scorso anno, che ha consentito solo di pensare ad un torneo a inviti a livello nazionale, Alceste Bartoletti, Roberto Bodini e il capitano della squadra della Canottieri Baldesio Giovanni Zeni, membri del Comitato Organizzatore, da diversi mesi sono al lavoro perché tutto sia pronto per accogliere le giocatrici e i giocatori iscritti. I tabelloni sono già chiusi: quest’anno arriveranno all’ombra del Torrazzo tenniste e tennisti provenienti da Ungheria, Germania, Svizzera, Slovacchia, Polonia, Belgio e perfino da Marocco e Giappone. Il torneo rientra tra i progetti del Distretto Rotary 2050 ed ha il patrocinio Comune di Cremona, del Panathlon Club Cremona e dell’Area 2 Lombardia.