Scontro auto-scooter, 62enne al Pronto soccorso

CREMA - Incidente stradale senza gravi conseguenze, nel tardo pomeriggio, alla rotonda di fronte all’ospedale Maggiore. Un’auto è venuta a contatto con uno scooter, per cause che sono tuttora in corso di accertamento. Il conducente della moto, un 62enne, a seguito dell’urto è finito a terra riportando varie contusioni ed è stato soccorso dal personale di un’ambulanza, che l’ha trasferito al vicino Pronto soccorso.

IMMAGINI: FOTOLIVE - MASSIMO MARINONI