Lite in famiglia degenera, 33 prende un coltello: denunciato per minacce

SCANDOLARA RAVARA - La serata di Ferragosto non è stata certamente un’occasione di festa per una famiglia di Scandolara Ravara e si è conclusa con la denuncia per minacce aggravate di un 33enne, da parte dei Carabinieri della locale Stazione.

La segnalazione alla Centrale Operativa era pervenuta intorno alle 20: una discussione tra familiari stava degenerando.

Giunti presso l’abitazione, teatro della lite, i militari si sono trovati dinnanzi il denunciato mentre, che brandiva un coltello, e minacciava alcuni familiari ed inveiva contro di loro. Probabilmente scaturita per futili motivi la lite stava prendendo una piega pericolosa pertanto, i Carabinieri, dopo essere riusciti a calmare e disarmare l’uomo, hanno allontanato i presenti e sequestrato il coltello, riportando la calma.