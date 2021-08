Beccato con la patente internazionale scaduta, denunciato 70enne

CREMONA - La Polizia Locale di Cremona, nel pomeriggio di ieri, ha denunciato D.B. L. (classe 1951), all'autorità giudiziaria per guida con documento scaduto: la revisione era fissata nel 2016.

L'anziano, con atteggiamento evasivo, ha riferito di essere residente in vari Paesi del mondo, esibendo un permesso internazionale della Repubblica democratica del Congo. Subito gli agenti insospettiti hanno effettuato dei controlli tramite portali nazionali e hanno appreso che il conducente doveva recarsi ad una visita di revisione della patente nell'anno 2016.

Al conducente è stata ritirata la patente per la successiva revoca e sanzionato per i vetri anteriori oscurati. Il documento, in apparenza falso, sarà inviato alla Polizia Locale di Milano, ufficio falsi documentali, a corredo del sequestro penale effettuato.