Ladri d'appartamento scatenati nel quartiere Po

CREMONA - Lascia il segno, e assume giorno dopo giorno dimensioni via via più significative, l’offensiva d’estate dispiegata a Cremona dai ladri specializzati nelle razzie negli appartamenti. E ancora una volta, a pagare le conseguenze più pesanti sono i residenti del quartiere Po. La sequela di incursioni (molte venute alla luce soltanto al rientro dalle vacanze dei derubati) ha precisi tratti distintivi: tutte nella notte, tutte negli appartamenti al piano rialzato, violati dopo avere forzato la porta finestra.

Sul finire di luglio, nel mirino dei topi d’appartamento finisce via Olona. Tra il 28 e il 31, mentre una famiglia che risiede in uno degli appartamenti del palazzo preso di mira è al mare, i ladri, con ogni probabilità dopo aver fatto un sopralluogo, entrano in azione. Nel cuore della notte, con una scala portata lì e lasciata sul posto, salgono fino al terrazzo dell’appartamento al piano rialzato, poi forzano la tapparella in acciaio, la porta finestra coi doppi vetri, quindi entrano. Si muovono con calma, illuminando ogni angolo della casa per mettere le mani su tutti gli oggetti d’oro lì custoditi. Portano via tutto, anche oggetti ai quali gli inquilini sono legati sentimentalmente. Nelle stesse ore va a segno un colpo fotocopia in un appartamento vicino. Da lì i ladri portano via tutta l’argenteria.

Nei giorni che seguono tocca a via Mincio, ad alcuni appartamenti di un palazzo poco distante dalla parrocchia. Anche qui porta finestra forzata, poi la razzia. Completano il quadro, e si arriva a una mezza dozzina di incursioni, i furti in un paio di traverse di via Massarotti. Stesso canovaccio. Stessa rabbia per i derubati.