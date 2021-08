Telecamere, più sicurezza con il nuovo impianto

ROMANENGO - Un nuovo impianto di videosorveglianza sarà installato nel territorio di Romanengo, così da poter controllare meglio gli spostamenti, in chiave di sicurezza, all’intero del comprensorio comunale del paese, che si affaccia sulla ex statale per Soncino.

L’amministrazione municipale, guidata dal sindaco Attilio Polla, si è attivata presso gli uffici della regionale, sino ad ottenere un finanziamento nell’ambito degli interventi, decisi dal Pirellone a sostegno del tessuto economico della Lombardia.

Il nuovo impianto di videosorveglianza è costituito da tre punti di doppia ripresa (doppi varchi) sulla strada provinciale 20 via Rosselli, in via XXV Aprile e nella via Guaiarini, all’altezza dell’angolo via Maffezzoni. E il progetto del sistema di sicurezza, oltre alla fornitura, comprende l’installazione delle telecamere, le antenne, il sistema di archiviazione dei flussi video, ma anche i quadri elettrici necessari al funzionamento.

La spesa complessiva per l’operazione è stata stimata in 36.500 euro.

L’incarico è stato affidato ad una ditta che ha fornito anche l’impianto precedente, installato in paese.

La pratica è stata istruita dal settore tecnico del Comune, del quale è responsabile l’architetto Silvia Scotti.

Il Comune di Romanengo, tra l’altro, è stato uno dei primi del Cremasco a dotarsi di telecamere per la videosorveglianza, muovendosi all’interno del’Unione dei Fontanili senza grandi risultati. E con tale esperienza alle spalle, è rimasto fuori dal circuito cremasco di varchi che copre l’intero territorio. Ha quindi deciso di procedere da solo, scollegato dalla rete che riesce ad offrire risultati grazie alla disponibilità delle pattuglie della Polizia locale, in grado d’intervenire dove giungono le segnalazioni riguardanti le violazioni al codice della strada, rilevate dal sistema di controllo.