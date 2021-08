Casalmaggiore piange Achille Scaravonati: aveva 57 anni

CASALMAGGIORE - La città piange Achille Scaravonati. L'uomo, 57 anni compiuti lo scorso giugno lavorava per la Alimentis di Commessaggio, ed è deceduto a seguito di malattia all'ospedale di Guastalla. In città in tanti ricordano la sua figura carismatica di co-fondatore dell'associazione Amici di Casalmaggiore, organizzatori in più riprese della Festa della Zucca e della Festa dell’Europa.

Nel territorio casalasco aveva legato il suo nome soprattutto al mondo del calcio, aveva giocato in diverse squadre dilettanti locali, come la Polisportiva San Giovanni e aveva allenato fino in Promozione. Alle elezioni amministrative del 2014 di Casalmaggiore si era candidato nella lista Il Listone di Carlo Sante Gardani. In passato aveva vissuto anche a San Giovanni in Croce.