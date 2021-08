Settimana Liturgica Nazionale, Cattedrale chiusa alle visite

CREMONA - In occasione della 71ª Settimana Liturgica Nazionale, la Cattedrale di Cremona non sarà aperta per le visite turistiche dalle ore 8.00 alle 12.30 dei giorni 23, 24, 25 e 26 agosto 2021.

La Cattedrale sarà aperta ai turisti, secondo gli orari consueti, nelle fasce orarie pomeridiane, mentre al mattino dal 23 al 26 agosto, durante i lavori l’accesso sarà consentito soltanto ai partecipanti alla Settimana Liturgica.

In conseguenza all’approvazione dell’ultimo Dpcm del 22 luglio scorso, per partecipare alla 71° Settimana Liturgica Nazionale sarà necessario presentare il Green pass.