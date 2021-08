Teleriscaldamento: dal 18 lavori in via Geromini

CREMONA - Dal 18 agosto al 3 settembre in via Geromini, all’angolo con largo Paolo Sarpi, saranno eseguiti lavori stradali per il ripristino delle valvole del teleriscaldamento. L’intervento sarà realizzato da Linea Green in accordo con il Comune di Cremona.

Il cantiere comporterà la chiusura di via Geromini all’altezza del civico 2, in prossimità di largo Paolo Sarpi. Verrà istituito il doppio senso di circolazione nel tratto libero della via, da via Valcarenghi, sino all’intersezione con largo Paolo Sarpi, per il solo accesso alle proprietà laterali. Il passaggio dei pedoni sarà garantito sul marciapiede libero. Tutte le modifiche alla viabilità saranno evidenziate con apposita segnaletica.