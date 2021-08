Un pitone lungo la ciclabile del Migliaro

CREMONA - L'immagine sta circolando sui social network, suscitando un misto di inorridita sorpresa e di turbata indignazione: quello fotografato nei pressi del Migliaro, lungo la pista ciclabile che conduce a Castelverde e a Casalbuttano, è un esemplare di pitone. L'animale senza vita è stato individuato al margine della sede stradale, a ridosso della vegetazione che contorna il tracciato. La foto - sulla quale non risultano manipolazioni - non sembra lasciare spazio a dubbi: quel serpente steso sull'asfalto è proprio un pitone.

L'ipotesi più probabile è che il rettile sia stato abbandonato; meno plausibile è una fuga dell'animale da una teca domestica. Quel che è certo è che non sono rari neanche sul nostro territorio i possessori di animali esotici, in particolare serpenti: in Italia è proibito allevare quelli velenosi, ma il pitone appartiene alla famiglia dei boidi, privi di ghiandole velenifere ma comunque molto pericolosi perché costrittori. Soprattutto durante la stagione estiva non sono infrequenti i ritrovamenti di serpenti abbandonati: c'è, infatti, chi se ne sbarazza nel bel mezzo del periodo vacanziero.