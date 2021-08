CREMONA - La Bicicletàada de Feragust è stata annullata. Lo comunica attraverso una nota Giorgio Rampi, Consigliere Coordinatore Gruppi Sportivi del DLF Cremona/Mantova: «Si comunica con rammarico che la prevista e precedentemente autorizzata pedalata ecologica molto gradita ai cremonesi, non si svolgerà in quanto il decreto n.175 (art.4) del 23 luglio scorso autorizza solo ed esclusivamente manifestazioni sportive agonistiche organizzate dalle varie federazioni, pertanto la nostra ciclo-gita non si può fare in quanto sono autorizzati solo ed esclusivamente eventi stanziali e contingentati. Nel ringraziare collaboratori e sponsor, il Dopolavoro Ferroviario Cremona/Mantova - nel rispetto delle regole di protezione citate nel decreto - si adegua e riproporrà la storica e blasonata ”Pedalàada de Feragust”».