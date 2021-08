Lo «sballo» dilaga, polizia in campo: fioccano i verbali

CREMONA - È pesante il bilancio dei controlli messi in campo nell’ultima settimana dalla Polizia Stradale, che per garantire esodo e movida di agosto sicuri ha aderito al progetto europeo ‘Roadpol Speed’ e ripreso il ‘Servizio stragi’: già 104 i superamenti dei limiti di velocità registrati in A21 e in una sola notte sono state ritirate sei patenti per guida in stato di ebbrezza. A ciò, si aggiungono due giovani trovati in possesso di sostanze stupefacenti.