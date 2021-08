Via l'auto 2 volte in 7 giorni

CREMONA - Automobile rubata per due volte in una settimana. È un episodio decisamente anomalo quello che si è verificato in questi ultimi giorni per le strade del centro di Cremona. Subito dopo il primo furto, i legittimi proprietari hanno sporto denuncia e così le forze dell’ordine sono riuscite a ritrovare l’automobile praticamente intatta. Un vero e proprio sospiro di sollievo per il proprietario del mezzo di trasporto.

Ma la felicità per aver ritrovato la Fiat Uno è durata poco. Il proprietario non poteva immaginarsi di subire un furto fotocopia a distanza di un paio di giorni. Addirittura i malviventi sono riusciti a portare via la vettura alla luce del sole. Un’auto che ha anche un valore affettivo per l’automobilista. Così il derubato, nella mattinata di giovedì, ha sentito qualcuno mettere la macchina in moto e quando si è affacciato alla finestra di casa non ha più trovato la Fiat Uno. Difficile, al momento, capire il gesto dei ladri che hanno preso di mira la stessa utilitaria nel giro di una settimana.

Forse avevano lasciato nell’abitacolo qualche indizio che avrebbe permesso agli inquirenti di identificarli. Così hanno deciso di rubare di nuovo la Uno. Del resto, non si tratta neanche di uno dei modelli più ambiti dai ladri d’auto, che di solito rubano Golf, Lancia Y, Fiat 500 e Panda per poi rivendere i pezzi sul mercato nero.