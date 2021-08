Gli «spazzini» del fiume contro il degrado

CASALMAGGIORE - Le microplastiche mettono a repentaglio la vita di mari, laghi e fiumi? Dal Casalasco parte un’iniziativa che vuole invertire la tendenza per promuovere una coscienza virtuosa nei confronti dell’ambiente. Un invito rivolto soprattutto a coloro che per passione o per pratica sportiva gravitano intorno al fiume e che possono diventare autentici «spazzini» delle acque del Po.

Domani a mezzogiorno agli Amici del Po, infatti, verrà presentata l’iniziativa ideata da Casalasca spa in collaborazione con la Canottieri Eridanea, gli Amici del Po e l’Associazione Nautica Casalmaggiore Curva 27.

Alla presenza del presidente di Casalasca Servizi Matteo Rossi, Silvia Orlandini (Eridanea), Paolo Antonini (Amici del Po), Walter Visioli (Associazione nautica) verranno illustrate le modalità che i canottieri del fiume dovranno mettere in pratica. «Poiché ciascuno di noi può fare la propria parte per il miglioramento ambientale secondo il motto: ‘pensare globalmente agire localmente’ abbiamo pensato — spiegano gli organizzatori — di raccogliere la plastica che passa sul fiume o si ferma sulle spiagge, mettendo a disposizione di tutti coloro che navigano sul fiume i sacchetti di raccolta della plastica forniti da Casalasca Servizi spa. Ti invitiamo prendere un sacchetto per la raccolta differenziata della plastica e a portarlo con te nelle tue uscite in barca o in canoa, così da raccogliere gli oggetti in plastica che incontri durante la tua uscita, riportando poi il sacchetto con la plastica raccolta presso i centri di raccolta differenziata delle nostre sedi. Avrai così contribuito a rendere il nostro ambiente più pulito ed a ridurre la presenza di plastica nel mare Adriatico».

Un’iniziativa, dunque, che segue la stimolante ripresa di interesse da parte di istituzioni importanti quali l’Unesco, che ha approvato il progetto MaB Po Grande. Il riconoscimento Unesco Mab (Man and biosphere) Po Grande della media valle del fiume Po costituisce una occasione per navigare, remare e pagaiare, apprezzando cosi il valore naturalistico del più importate ecosistema della Pianura Padana, apprezzarne le qualità, contribuire alla conoscenza e al miglioramento ambientale delle nostre zone.

Il territorio di MAB Unesco Po Grande si estende su tre regioni: Lombardia, Emilia Romagna e Veneto; 8 province: Pavia, Lodi, Cremona, Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Mantova, Rovigo e 85 comuni. «Casalmaggiore, per il suo ruolo pressoché baricentrico costituisce un riferimento importante del progetto — concludono i protagonisti dell’iniziativa ambientale — e può divenire un modello di buone pratiche di tutela. Come sanno tutti coloro che navigano, remano e pagaiano in Po, ogni anno si assiste ad un grande numero di oggetti in plastica che vengono trasportati dalla corrente o che restano sulle rive e sulle spiagge».