CREMONA - Sono 35 i nuovi positivi al Coronavirus rilevati in provincia di Cremona nelle ultime 24 ore. In Lombardia sono stati registrati 679 casi su 32.913 tamponi effettuati, con una percentuale di positività del 2%. Resta stabile il numero dei ricoverati negli ospedali lombardi: 37 in terapia intensiva (+2) e 292 nei reparti ordinari (-2). I nuovi decessi sono 2 e portano il totale delle vittime del Covid a quota 33.847.

I nuovi casi per provincia: