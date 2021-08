Scontro fra due ciclisti: ricoverati in prognosi riservata

CREMONA - Scontro fra due ciclisti - un 28enne e un 69enne - in prossimità del sottopasso di via Brescia: entrambi sono rimasti feriti in maniera seria. Tutto è accaduto una manciata di minuti prima delle 13. Per motivi ancora in corso di accertamento, i due ciclisti sono entrati in rotta di collisione e l’impatto è stato particolarmente violento. Le loro condizioni sono sembrate da subito serie: sul luogo dell’incidente, oltre a due ambulanze, è intervenuta anche l’automedica. Una volta stabilizzati i parametri, i due ciclisti sono stati condotti al Pronto soccorso dell’ospedale Maggiore, dove il quadro clinico è parso tutt’altro che rassicurante. I medici hanno disposto il ricovero di entrambi in prognosi riservata nel reparto di Neurochirurgia. È possibile si renda necessario un intervento chirurgico. Dei rilievi si sono occupati gli agenti della Polizia locale.