Tatiana ancora in coma, partita la raccolta fondi per le cure

TRESCORE CREMASCO - Non può più stare in ospedale. Per cercare di recuperare dal gravissimo incidente in cui era rimasta coinvolta, dovrà essere sottoposta a costose terapie riabilitative. Per questo motivo gli amici di Tatiana Basaraba, la 20enne investita a fine marzo sulla Melotta, stanno cercando di aiutare economicamente la famiglia della ragazza. «Verrà trasferita a breve in una clinica privata e la mia intenzione è quella di iniziare da ora a contribuire sperando di arrivare man mano alla cifra di cui avrà bisogno per avere tutto ciò che serve lei e la sua famiglia» racconta Alessia Nicole Zanella.

Tatiana è la mia migliore amica: è in uno stato di coma grave. Chiediamo l’aiuto di tutti, anche minimo. Potrebbe fare la differenza in questo momento. Ringraziamo fin d’ora chi lo farà

Nei giorni scorsi la ragazza, amica fraterna della sfortunata 20enne, ha lanciato una raccolta fondi sul portale gofundme. «Tatiana è la mia migliore amica: è in uno stato di coma grave. Chiediamo l’aiuto di tutti, anche minimo. Potrebbe fare la differenza in questo momento. Ringraziamo fin d’ora chi lo farà».

L’obiettivo è raggiungere i 50 mila euro, per ora non si è ancora arrivati a quota 2.000 euro. Dopo l’incidente Tatiana era stata ricoverata nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale Maggiore di Cremona. C’era arrivata a bordo dell’elisoccorso, atterrato a Trescore dopo essere decollato dall’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

La 20enne stava attraversando la strada sulle strisce pedonali con il suo cagnolino, che teneva con sé al guinzaglio e con il quale stava facendo ritorno a casa. L’animale, nell’urto con la Kia Sportage, è rimasto ucciso.

Il 52enne di Palazzo al volante del suv, che viaggiava in direzione di Pandino, si era subito fermato. Poi aveva riferito agli agenti della polizia stradale di Crema, di essere rimasto abbagliato dal sole basso sull’orizzonte e di non aver visto la giovane che stava attraversando la strada.

Da cinque mesi e mezzo, Tatiana non si è più risvegliata. La madre ha registrato un video pubblicato sulla stessa pagina della raccolta fondi: «Grazie a Alessia e a tutti coloro che ci stanno sostenendo – spiega commossa –: stiamo facendo tutto il possibile per mia figlia, è un momento molto difficile».