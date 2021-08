Stazione, il nuovo parcheggio slitta ma guadagna 145 posti

CREMONA - Slitta di un anno la consegna del nuovo parcheggio nel piazzale delle ex Tramvie a servizio della stazione ferroviaria. Iniziati in questi giorni di un anno fa, i lavori avrebbero dovuto essere conclusi per dopodomani, venerdì. Invece, la data di ultimazione dell’opera è rinviata ad agosto del 2022. Il bicchiere mezzo pieno è che con un secondo lotto di lavori verrà realizzato un ulteriore piano e invece dei 295 posti auto previsti, ne ospiterà 440: 156 al pianterreno, 139 al primo livello e altri 145 al secondo. Il parcheggio sarà gratuito. Inizialmente il secondo piano era una semplice possibilità progettuale per la quale sarebbe comunque stata realizzata la predisposizione per un futuro cantiere. Ora, invece, al primo lotto di lavori seguirà immediatamente il secondo.

CICLABILE DA ULTIMARE

«Proprio in questi giorni — spiega l’assessore alla Mobilità sostenibile e all’ambiente, Simona Pasquali — è in corso l’affidamento della progettazione del secondo lotto. Per ragioni di sicurezza e di viabilità la scelta che abbiamo fatto è di aprire il parcheggio solo una volta che sarà stato completato l’ulteriore piano. L’altra notizia è che stiamo procedendo con l’acquisizione del pezzo di terreno sotto il cavalcavia del Cimitero per poter ultimare la ciclabile di via Vecchia Dogana e completare tutta la nuova viabilità della zona». In corso d’opera è infatti emerso che il pezzetto di strada fra i piloni del cavalcavia è di proprietà di Rfi.

OPERA DA 2,5 MILIONI DI EURO

Per quanto riguarda il parcheggio, il costo stimato del primo lotto era stato di 1.647.658 euro. «In realtà — spiega Giovanni Donadio, dirigente ad interim del settore Lavori pubblici del Comune — di questa cifra abbiamo risparmiato circa 300 mila euro che serviranno a finanziare parzialmente il secondo lotto, il cui costo si aggira sul milione e centomila euro. Complessivamente dunque il parcheggio costerà poco meno di 2,5 milioni fra fondi regionali e risorse comunali già individuate. I tempi della progettazione saranno rapidi: abbiamo chiesto un preventivo allo stesso studio che ha curato il primo lotto. Poi occorrerà procedere all’appalto dei lavori».