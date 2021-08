In provincia di Cremona 13 nuovi positivi

CREMONA - A fronte di 39.611 tamponi effettuati, sono 525 i nuovi positivi in Lombardia (1,3%), 13 in provincia di Cremona. Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-2). I pazienti presenti negli altri reparti, invece, ora sono 283 (+8). Si registrano 4 decessi nel territorio regionale che portano a 33.843 il numero delle vittime totali.

[I DATI DI OGGI]

IN ITALIA. Sono 322 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, uno in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 26. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.880, +4 rispetto a ieri.