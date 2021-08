Scompare sul Monte Caio durante un'escursione: si cerca Sergio Runci

CASALMAGGIORE - Sono iniziate sabato sera le ricerche di Sergio Runci, 38enne residente a Vicomoscano di Casalmaggiore e infermiere a Viadana, scomparso sui monti dell'Alta Val Parma da sabato. L'uomo che viveva fino all'anno scorso a Reggio Emilia, si è trasferito a Casalmaggiore da 8 mesi. Era partito per un'escursione sul Monte Caio sabato mattina. La fidanzata non avendo sue notizie in tarda serata, ha dato l'allarme.

La notizia della scomparsa è stata diffusa anche dalla pagina Facebook del Comune di Corniglio.

Al momento della scomparsa indossava: maglietta smanicata bianca, bermuda jeans, scarpe da camminata nere con righe rosse, cappello Puma nero con logo bianco e zaino nero tipo Invicta. Delle ricerche se ne stanno occupando il soccorso alpino speleologico, i carabinieri forestali e i Vigili del fuoco nell’area del Rifugio Lagoni.