In provincia 13 nuovi casi, ricoveri in crescita nelle ultime due settimane

CREMONA - In provincia di Cremona sono 13 i nuovi positivi al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. Il bilancio della settimana che si è conclusa ieri è di 172 contagiati: un dato inferiore ai 212 casi della settimana precedente, in calo per l'esattezza del 6,8%. Al Maggiore di Cremona si è passati da due a nove ricoveri in una quindicina di giorni, con la variante Delta sequenziata nella quasi totalità dei casi ed un'età media dei contagiati in progressivo abbassamento: il più giovane tra gli attuali ricoverati ha 45 anni. A Crema, invece, risultano quattro i letti occupati da pazienti Covid. Le terapie intensive restano fortunatamente vuote.

Rispetto al quadro lombardo, il bollettino diramato oggi dalla Regione registra 200 nuovi casi sui 10.975 tamponi effettuati con un tasso di positività dell'1,8%. Il dato più favorevole è quello che riguarda i ricoverati negli ospedali lombardi, con numeri pressoché immutati rispetto a ieri.

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 10.975, totale complessivo: 12.832.969

- i nuovi casi positivi: 200

- in terapia intensiva: 37 (+2)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 275 (-1)

- i decessi totale complessivo: 33.839 (+1)

I nuovi casi per provincia: