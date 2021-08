Alta velocità, la Polizia locale in azione con i nuovi autovelox

CREMONA - La Polizia locale annuncia tre giornate di controlli mirati per il contrasto all'alta velocità che, nei mesi recenti, è stata causa di numerosi incidenti stradali. Gli agenti guidati da Mariarosa Bricchi, comandante ad interim da pochi giorni dopo il congedo di Pierluigi Sforza, saranno presenti nei seguenti punti:

mercoledì 11 in via Boschetto dalle 14 alle 17

giovedì 12 in via Milano (località Cavatigozzi) dalle 8 alle 11

sabato 14 in via Nazario Sauro dalle 14 alle 17

Nell'occasione faranno il loro debutto i nuovi apparecchi rilevatori, testati con successo nei giorni scorsi dagli uomini del Corpo di Polizia locale.

"Le attività di controllo rispondono anche ad una precisa richiesta dei residenti, che lamentano il transito a velocità smodata di numerosi veicoli - spiega Bricchi -. Scegliamo di annunciare con anticipo i nostri interventi di monitoraggio per rinnovare il patto di trasparenza con la cittadinanza". Come dire: la Polizia locale non ha bisogno di nascondersi e preferisce la via della prevenzione a quella della repressione. "Quello dell'alta velocità è un problema costante, che non si attenua neppure nelle giornate estive del grande esodo vacanziero - prosegue il comandante -. Anche ieri, in una domenica in cui la città era pressoché deserta, abbiamo rilevato svariate infrazioni con il telelaser: in tangenziale abbiamo è stato registrato un passaggio a 126 all'ora".