Tentato furto in abitazione, in arresto pregiudicato albanese

BAGNOLO CREMASCO - Nella notte di domenica alcuni cittadini del Comune di Bagnolo Cremasco hanno segnalato alla centrale operativa dei Carabinieri di Crema che due persone si stavano introducendo in un’abitazione, in quel momento vuota. Giunti sul posto, i militari delle pattuglie della stazione locale a del Nucleo Radiomobile hanno intercettato i due individui segnalati mentre stavano scavalcando il muro di cinta, dopo aver forzato le portefinestre della cucina e della sala. La coppia ha tentato di scappare, ma i carabinieri hanno immediatamente raggiunto e bloccato uno dei due fuggitivi, che ha cercato di sottrarsi in ogni modo alla stretta dei militari: per questo è stato arrestato non solo per tentato furto, ma anche per resistenza a pubblico ufficiale. Si tratta di L.A., cittadino albanese classe 1988, disoccupato e pregiudicato.

Le ricerche successive hanno permesso ai carabinieri di individuare, a pochi isolati di distanza dall’abitazione del tentato furto, l’auto intestata al 33enne albanese. All'interno è stato ritrovato un portafogli con i documenti del presunto complice. Mentre proseguono le indagini per appurare la reale identità del secondo uomo coinvolto nel tentativo di furto, l’arrestato è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Cremona.