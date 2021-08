Perdita in via del Picco, intervengono i tecnici di Padania Acque

CREMA - Padania Acque comunica che nella giornata di giovedì 12 agosto i tecnici del servizio acquedotto saranno impegnati in via del Picco all’intersezione con via del Fante a Crema per un intervento di riparazione di una perdita della rete idrica. Per consentire le operazioni, si segnalano le seguenti variazioni della viabilità fino al termine dei lavori previsto entro la fine della giornata:

chiusura totale di via del Picco per chi proviene da Treviglio;

chiusura totale della traversa di via Boldori che interseca via del Picco all'altezza del civico 54;

chiusura del traffico per tutti i veicoli che provengono da via Indipendenza (con eccezione per coloro che si recano alla Piscina Comunale, al Bocciodromo, al Centro Tennis di via del Fante e i residenti di via del Fante);

obbligo di svolta a sinistra in direzione via Indipendenza per i veicoli che provengono da via del Fante;

Padania Acque si scusa per il disagio e assicura che i lavori sono necessari al miglioramento del servizio.