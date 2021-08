Addio a Razzini, manager cremasco di Autovie Venete

TRIESTE - È scomparso ieri notte il direttore dell’area tecnica di Autovie Venete, l’ingegnere Enrico Razzini. Nato il 25 maggio 1955 a Montodine in provincia di Cremona, dopo la laurea conseguita al Politecnico di Milano, ha iniziato la carriera nel settore delle costruzioni in alcune aziende private. Nel 2006, dopo una breve esperienza come libero professionista nel Comune di Parma, è arrivata la chiamata ad Autovie Venete dove è stato nominato direttore tecnico, e quindi nel 2008 direttore generale fino al 2013. Dal 2008 è stato il responsabile unico del procedimento della terza corsia dell’autostrada A4. A stroncarlo è stato un malore improvviso.