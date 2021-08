Passa per «Young in progress» la sfida per l’occupazione

CREMA - Il futuro dei giovani cremaschi in ambito lavorativo, passa anche dal rilancio del servizio di orientamento in capo al Comune, estendo le opportunità a tutto il territorio, 48 paesi e un bacino di 136.000 abitanti circa.

Via libera a «Young in progress», progetto che richiede un investimento di 65.625 euro. Primo passo, andare a caccia di contributi regionali per 45.000 euro, partecipando ad un bando regionale. Il Comune è affiancato da altri partner (dalle cooperative sociali alle associazioni) e garantirà i restanti 20.625 euro.

Il potenziale bacino di utenza sono circa 31 mila ragazzi e ragazze (dati aggiornati a inizio 2020): 6.584 i residenti in città tra i 15-34 anni residenti, pari al 19,03% della popolazione, mentre se si allarga il discorso all’ambito dei 48 Comuni si sale a 31.937, pari al 19,65% della popolazione.

In caso di finanziamento, verrà dunque rafforzato il servizio Orientagiovani, il cui sportello ha sede in piazza Duomo. Inoltre saranno coinvolti i ragazzi in interventi di cittadinanza attiva e di inserimento lavorativo. A seguire la progettazione anche l’assessore alle Politiche giovanili Michele Gennuso.

«I dati indicano un territorio con segnali di difficoltà in alcuni settori e fasce di popolazione. In particolare, il servizio alla persona rileva una forte carenza di figure professionali (sanitarie e socio-educative)» spiegano dal Comune. Di conseguenza in collaborazioni con gli istituti scolastici superiori cittadini, verranno promossi incontri di gruppo per i giovani delle ultime classi per approfondire e conoscere il mercato del lavoro. I partecipanti, guidati da professionisti dell’orientamento, rifletteranno sulle loro competenze e capacità e si confronteranno sui settori a più alta richiesta di figure professionali: sono previsti 15 percorsi da 20 ore per gruppo.

L’Orientagiovani promuoverà anche l’ingresso nel mondo del lavoro di giovani a bassa scolarizzazione, anche mediante servizi di accompagnamento personalizzato: sono previsti almeno 10 percorsi personalizzati da 3 a 24 ore. Inoltre, per portare a conoscenza dei giovani le possibilità occupazionali e dei relativi percorsi di formazione e specializzazione disponibili, verranno organizzate tavole rotonde, presentazioni, incontri con imprenditori del territorio. Quattro i focus: cura, cosmesi, smart jobs e unlock dei giovani.

I ragazzi saranno coinvolti attraverso diversi canali: coloro che già partecipano a attività istituzionali, consulta dei giovani di Crema, volontari in Servizio civile, al momento si contano 56 giovani operanti in 11 Associazioni e nove Comuni del distretto. Poi il gruppo #Staisulpezzo, formato da ragazzi rappresentanti ed ex rappresentanti di classe d’istituto delle scuole cremasche, dedicato all’organizzazione di eventi sportivi e culturali studenteschi. Infine, i gruppi di adolescenti coinvolti nella progettualità «La Lombardia è dei giovani 2020». Non mancheranno campagne comunicative sui profili social del Comune, dei partner e della rete, sulla stampa locale e presso i luoghi di aggregazione sul territorio, come oratori e biblioteche.