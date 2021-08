Scuola: ok ai laboratori di scienze e tecnologia

CREMA - L’istituto comprensivo Crema Tre Nelson Mandela è tra le scuole ammesse al finanziamento del ministero dell’Istruzione per la realizzazione di spazi laboratoriali per l’apprendimento di Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica. Nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale, l’istituto riceverà un finanziamento di 16 mila euro per realizzare laboratori e per dotarli degli strumenti digitali necessari per l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline delle quattro discipline scientifiche.

La scuola diretta da Paolo Carbone che ha la propria sede centrale in largo Partigiani d’Italia, con questo ulteriore finanziamento potrà così proseguire il percorso di innovazione delle metodologie di insegnamento e di apprendimento intrapreso da anni, potenziando ulteriormente l’Aula 3.0 (nella sede centrale della media Galmozzi), l’aula digitale innovativa (nella sede della primaria Braguti) e l’Atelier creativo (nella sede della primaria di Crema Nuova).

Nello specifico, i beni e le attrezzature che andranno ad arricchire il setting scolastico riguarderanno la programmazione e la robotica educativa, l'elettronica educativa, materiali e strumenti per attività pratiche di laboratorio in atelier creativo, strumenti di calcolo e di rappresentazione. Intanto, in queste settimane di vacanza, l’istituto ha realizzato il Piano Scuola Estate 2021, con varie iniziative per rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali degli alunni e per recuperare la socialità almeno in parte perduta nel corso dell’emergenza sanitaria.

Iniziato a giugno, il Piano proseguirà fino a settembre, quando avverrà l’introduzione al nuovo anno scolastico. Le attività, organizzate in moduli settimanali, sono tenute da docenti della scuola. La ricca proposta prevede English week per le classi quinte, Italiano per stranieri: l’italiano attraverso le arti espressive, e ancora decoro aule/murales per alunni di prima della scuola media e per quelli di quinta e quarta della primaria di Crema Nuova.

Partendo dalla riflessione sulla natura e sull’ambiente sono stati anche realizzati l’orto scolastico e il giardino delle farfalle, con uscite sul territorio. L’attività di orto prevista per la scuola primaria ha impegnato tutte le classi, dalla prima alla quinta e si tenuta presso la sede delle primarie Braguti. Come per i laboratori che si andranno a potenziare, anche in questo caso si sono privilegiate attività pratiche.