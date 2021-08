Scatenano la rissa durante la sagra, tre giovanissimi denunciati

BAGNOLO CREMASCO - I Carabinieri della Stazione di Bagnolo Cremasco, a conclusione di una mirata attività investigativa, avviata a seguito dei disordini avvenuti durante la sagra patronale dell'1 agosto, hanno identificato e deferito in stato di libertà per concorso nel reato di "rissa" tre giovanissimi, tutti residenti nel territorio cremasco.

Durante la serata del primo agosto, infatti, i tre ragazzi, due dei quali diciassettenni e per questo deferiti al Tribunale per i Minorenni di Brescia, hanno scatenato, per futili motivi, una rissa con altri giovani presenti alla sagra. Nella rissa, tra gli altri, sono rimasti coinvolti due ragazzini classe 2006 residenti a Bagnolo Cremasco i quali, a seguito dell’aggressione, sono stati trasportati presso il Pronto Soccorso di Crema per leggere lesioni e trauma facciale ed una prognosi di 5 giorni.