Aggredisce il titolare di un negozio e un carabiniere, denunciato 38enne

CREMONA - I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cremona hanno denunciato il cittadino egiziano A.M.S.AH. classe 1984 residente a Cremona, pregiudicato, per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale.

Nel primo pomeriggio di ieri, il titolare di un negozio di riparazioni di telefoni cellulari di via Dante ha richiesto l’intervento dei Carabinieri per dirimere una discussione che stava avendo con un cliente.

Giunta presso il negozio, la pattuglia si è trovata davanti i due contendenti in forte stato di agitazione, con le magliette stracciate ed in piena discussione: il proprietario del negozio, un cittadino cinese, spiegava ai militari che la discussione era nata in quanto il cliente, un cittadino egiziano, si rifiutava di pagare una riparazione fatta al suo telefono cellulare. Proprio in quel momento il cittadino egiziano si scagliava contro il titolare del negozio proferendo frasi ingiuriose e colpendolo con un pugno sulla bocca.

A quel punto, onde evitare ulteriori conseguenze, i militari hanno bloccato l’aggressore che, nel tentativo di liberarsi ha spintonato con forza uno dei Carabinieri. Nonostante la forte agitazione i militari hanno portato l’uomo in caserma dove, una volta calmato, lo hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Cremona.