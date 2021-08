Asfaltatura dell'Asolana: lavori dal 30 agosto

SAN GIOVANNI IN CROCE - La tanto attesa comunicazione dell’ANAS è arrivata: il 30 agosto partiranno i lavori di asfaltatura della Statale 343 ‘Asolana’ in territorio di San Giovanni in Croce e non solo. La novità infatti è che le opere non riguarderanno solo il centro abitato del paese: “Saranno asfaltati anche diversi tratti dissestati fuori dal centro abitato - informa l’architetto Simona Castellini, responsabile dell’ufficio tecnico comunale - sia in direzione Casalmaggiore sia in direzione Piadena, venendo a interessare anche il territorio di questi due paesi”. Si tratta precisamente di lavori di ripristino di più segmenti compresi dal km 28 al km 42 della Statale (di fatto dalla rotatoria Sereni alla tangenziale di Piadena) così come precisa la nota inviata da Anas.

Stanno per finire mesi di sofferenza per il nostro paese, in particolare per i cittadini che abitano a ridosso della statale

Palpabile la soddisfazione del sindaco Pierguido Asinari, che ha dedicato molte energie affinché si arrivasse alla soluzione del problema: “Stanno per finire mesi di sofferenza per il nostro paese, in particolare per i cittadini che abitano a ridosso della statale. Alla fine il nostro impegno e la nostra perseveranza sono stati premiati. Voglio ancora ringraziare l’ingegnere Antonio Di Vito di ANAS, che a differenza di altri interlocutori che lo hanno preceduto quando la strada era provinciale, ha accolto le nostre rimostranze e ha preso subito a cuore la problematica, trovando le risorse economiche necessarie ad eseguire in tempi rapidi questi ripristini”.

Il periodo interessato dai lavori si estenderà dal 30 agosto al 17 settembre, e per ciò sarà istituito sulla strada un senso unico alternato.