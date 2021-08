In provincia di Cremona registrati 34 nuovi casi

CREMONA - Diminuiscono i ricoverati nei reparti (-6). A fronte di 39.651 tamponi effettuati, sono 664 i nuovi positivi (1,6%): in provincia di Cremona sono 34. I tamponi effettuati sono 39.651, che porta il totale complessivo a 12.738.233. I ricoverati in Terapia intensiva sono 35 (+4), mentre quelli negli altri reparti Covid sono 248 (-6). Nel conteggio dei decessi si registra una vittima che fa salire il totale complessivo a 33.836 (+1).

[I DATI DI OGGI]

IN ITALIA. Sono 6.599 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 7.230. Si contano invece 24 le vittime in un giorno (ieri erano state 27). E' di 244.657 i tamponi molecolari e antigenici per il Coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 212.227. Il tasso di positività è del 2,7%, in calo rispetto al 3,4% di ieri. Sono 277 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 9 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 32 (ieri erano 25). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.449, 40 in più rispetto a ieri.