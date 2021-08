Campane contese: «I rintocchi valore sociale»

PIADENA DRIZZONA - Non accenna a placarsi il dibattito sulle campane della chiesa di Santa Eufemia di Drizzona, giudicate troppo rumorose da un cittadino che si è rivolto ad un legale, l’avvocato Massimo Morandi di Monza, per interloquire con il parroco don Antonio Pezzetti.

Ora c’è da registrare una lettera aperta che l’avvocato Maria Teresa Pagliari di Piadena Drizzona ha scritto al suo collega per esporre il proprio pensiero sul tema. Riflessioni che riassumono il pensiero di tantissime persone che non hanno condiviso l’azione intrapresa per silenziare le campane.

«Gentile collega, abito da 45 anni in una casa vicina alla chiesa e per me le campane sono una compagnia che scandisce i momenti della giornata — esordisce la Pagliari —. Non porto l’orologio e non vivo col cellulare in mano, quando sono in giardino e suonano le ore conto i rintocchi e so che ore sono. La mattina alle 7 mi sveglio al suono dell’Ave Maria ed è un suono gioioso, un invito ad iniziare la giornata (per i credenti anche con la preghiera del mattino). Quando la campana suona a morte ci interroghiamo, perché ci conosciamo quasi tutti: ‘Chi sarà morto?’ ‘Sarà morto Tizio che era così malato?’».

Pagliari sottolinea che «le campane svolgono un ruolo sociale, comunicativo, di aggregazione e partecipazione al lutto. Le campane a festa per le cerimonie gioiose come i matrimoni e i battesimi fanno altrettanto. Il suono delle campane qui in campagna scandisce, da secoli, il ritmo delle nostre giornate. E, credimi — scrive rivolgendosi al collega —, molti di noi le considerano voce di Dio».

I mancati rintocchi delle campane dal venerdì Santo alla Messa della Luce «sono avvertiti con autentica tristezza. Le campane parlano. Chiamano a raccolta per le funzioni liturgiche, annunciano gioie, dolori, pericoli. Al calare delle tenebre scandiscono la fine della giornata lavorativa. Questi sono i costumi e gli usi che caratterizzano il rapporto locale con le campane. Silenziarle soddisferebbe le esigenze di una persona (che potrebbe anche usare i tappetti) e mortificherebbe un intero paese. Non aggiungo altro e ti saluto cordialmente», conclude Pagliari.

Morandi ha detto che il suo cliente, operaio che fa i turni, «è cattolico e non è affatto ostile alla Chiesa», ma si è lamentato ritenendo che le campane parrocchiali suonassero «in modo eccessivo e intollerabile giorno e notte, a ogni ora e a ogni mezz'ora, due volte, non una». Dopo un confronto telefonico con il legale, don Pezzetti, adeguandosi al decreto vescovile sulla materia, ha zittito le campane dalle 21 alle 7. Ma al cittadino drizzonese, a quanto pare, non basta. Vorrebbe che l’Ave Maria venisse suonata non alle 7 ma a mezzogiorno.

In tutta la vicenda c’è anche una curiosità da segnalare, che forse non tutti conoscono. Il meccanismo di funzionamento delle campane e dell’orologio del campanile – di quello di Drizzona come degli altri edifici sacri — dipende dal Comune di Piadena Drizzona, mentre la responsabilità sul suono dei bronzi è in capo al parroco.