Alla casearia a scuola anche in agosto

PANDINO - A scuola anche in agosto, non per recuperare lacune, ma per vivere nuove esperienze educative, didattiche e per divertirsi con i compagni e i docenti. Così trascorre l’estate in Casearia.

La Casearia in cinque anni forma gli studenti in tre diversi ambiti: culturale, civico e tecnico/professionale portandoli a ottenere un diploma di maturità molto richiesto nel mondo del lavoro

L’istituto di via Bovis ha aderito al piano proposto dal ministero dell'Istruzione. La sede pandinese dello Stanga, in queste settimane ha proposto ai propri alunni diverse attività a titolo gratuito. I ragazzi hanno l’opportunità di partecipare ad uscite ricreative e di socializzazione.

Tra le ultime esperienze, il trekking svolto a Sulzano, sulla sponda bresciana del lago d’Iseo. Sono saliti ai quasi mille metri del santuario di Santa Maria del Giogo. Tornati sul lago, si sono cimentati nel sup (la tavola su cui si sta in piedi spostandosi con l’ausilio di una lunga pagaia) al lido Sassabanek di Iseo. Nei prossimi giorni, replicheranno l’esperienza all’Idroscalo di Milano.

Di tipo diverso le attività pratiche proposte per approfondire gli argomenti inerenti alla scuola, diretta da Andrea Alquati: la produzione di formaggi freschi e di gelato senza lattosio nel caseificio didattico e quelle della birra, organizzate dai docenti. Poi visite tecniche in aziende agricole locali con lo scopo di scoprire le realtà imprenditoriali agricole gestite da giovani imprenditori. Ad esempio, la trasferta in Valsassina al caseificio Carozzi, di un ex allievo, e in un alpeggio ai Piani di Bobbio.

Nelle attività estive i ragazzi sono seguiti dai docenti Davide de Carli, Carla Bertazzoli, Giancarlo Bianchi, Natan Somenzi e Franca Civardi.

«La Casearia – spiega de Carli – in cinque anni forma gli studenti in tre diversi ambiti: culturale, civico e tecnico/professionale portandoli a ottenere un diploma di maturità molto richiesto nel mondo del lavoro, ma che consente anche di accedere all'università o ai corsi d’istruzione tecnica superiore, che si sommano alla formazione ricevuta. Da anni collaboriamo con diverse aziende del settore, locali e nazionali. Riceviamo richieste continue per i nostri diplomati anche da aziende estere, come quelle appena arrivate dalla Spagna, dalla Francia e dal sud America. Racconteremo tutto questo a famiglie e ragazzi che verranno a farci visita il prossimo autunno, in occasione degli open day».