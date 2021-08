“Tunnel degli Olmi”,  transito vietato a tutti

CASALMAGGIORE - Transito vietato a tutti nel “Tunnel degli Olmi”. Lo dispone una ordinanza del responsabile del settore vigilanza Silvio Biffi, emessa dono aver accertato che nel parco golena, nel suggestivo tratto denominato “Tunnel degli Olmi” “diversi tronchi e rami caduti a seguito della recente grandinata, ostruiscono la strada sterrata impedendo il transito ai veicoli a motore e non ed ai pedoni”.

Considerata anche la presenza di rami pericolanti, in attesa di un intervento di ripristino delle condizioni di sicurezza, mediante attività di rimozione dei tronchi e rami caduti e di eliminazione dei rami pericolanti, il comandante ha ordinato che nel tratto compreso tra il pioppeto gestito dall’Azienda Agricola “Maria Luisa Rosseghini” con sede in Gussola in via Cavour 18 ed il Comune di Martignana di Po sia istituito dalle 14.30 di oggi fino al termine dei lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza, un transito vietato a tutte le categorie di veicoli e ai pedoni.