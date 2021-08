Ruba nei giardini, incastrato dalla video sorveglianza

ASOLA - I Carabinieri di Asola hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Mantova un cittadino italiano - classe ‘64 - residente ad Asola.

L’uomo è risultato l’artefice di un furto in abitazione compiuto nell’ultima settimana di luglio ai danni di una anziana signora. Quest’ultima, residente in una villetta a schiera, da mesi era bersagliata da furtarelli di ogni tipo. Era arrivata al punto di non lasciare più nulla fuori casa perché l’indomani spariva. Nel tempo le sono stati sottratti diversi oggetti a lei cari, vasi, piante, arnesi da giardinaggio, giochi per bambini, fiori che la stessa custodiva nel giardino. Furti di piccolo valore che l’anziana non ha mai denunciato ai Carabinieri del posto.

Fin quando, partecipando agli incontri tenuti dai Carabinieri, su segnalazione del Comandante di Stazione, ha installato le telecamere di video sorveglianza. Ebbene, il 27 luglio il ladro è tornato in azione. Ma questa volta è stato pienamente immortalato dalle telecamere.

Ha agito a volto scoperto e nelle prime ore del mattino. La signora aveva lasciato la sera prima nel cortile valigie e vari oggetti personali dopo il ritorno di una vacanza con la famiglia. Il giorno seguente non c'era più nulla. I Carabinieri di Asola, estrapolate le registrazioni, in poche ore hanno identificato l’autore del furto.

Quest’ultimo, utilizzando bastoni di lunga metratura, a modo di uncino, avvicinava la merce verso il cancello, lato strada, per poi asportarli e caricarli a bordo del proprio veicolo.

L’anziana e l’intera famiglia hanno ringraziato l’Arma locale per i consigli elargiti e la repentina risoluzione del problema.