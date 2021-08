Giallo nella notte: uomo precipita dalla finestra

BAGNOLO CREMASCO - Prima le urla, poi il tonfo sordo del corpo precipitato al suolo. Così una tranquilla notte di mezza estate si trasforma in un incubo per la popolazione di Bagnolo, che si raduna istantaneamente in strada per trovare una spiegazione all'assurdo volo dalla finestra di quell'uomo di nazionalità indiana che ora è riverso sull'asfalto. È ferito in maniera seria: l'arrivo tempestivo di un'ambulanza e di un velivolo dell'elisoccorso si rivelano decisivi per salvargli la vita.

Sono passate da poco le 22 quando in un'abitazione nel centro del paese, dove risiede una famiglia indiana, scoppia improvvisamente una lite. Furibonda, secondo le testimonianze dei vicini. Il vociare si interrompe di schianto. A terra, proprio sotto la finestra che si affaccia sulla strada, è steso il corpo di un uomo. Impossibile per ora, ricostruire con precisione quanto è accaduto negli istanti che hanno preceduto il volo, anche se l'ipotesi di una caduta accidentale è da considerare improbabile. Il compito di riallacciare i fili sparsi dello sconcertante episodio è affidato ai carabinieri della stazione di Bagnolo, intervenuti subito sul posto.