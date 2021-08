Scandalo bagni pubblici, proteste a Santa Maria

CREMA - Repetita iuvant, dicevano i latini. Chissà che, finalmente, a furia di segnalazioni (è la quarta volta in pochi anni) si arrivi finalmente a riportare ad uno stato decoroso i servizi igienici pubblici che si trovano a due passi dalla basilica di Santa Maria, tra il parco del Novelletto e il viale. Se lo augurano, in primis, i residenti del quartiere, ma anche coloro che frequentano l’edificio di culto. Si sono fatti sentire ancora intercettando i rappresentanti delle istituzioni, in particolare il consigliere del Movimento Cinque Stelle Manuel Draghetti, che già nel 2020 e poi quest’anno, aveva sollevato il caso dei bagni pubblici dimenticati e ridotti in condizioni francamente non da paese civile.

Il problema era già emerso nel 2017. Allora aveva significato una pessima figura per la città nei confronti di una comitiva di turisti piemontesi, arrivati in visita. Dopo un viaggio in pullman per la classica gita fuori porta nel giorno di Pasquetta, alcuni di loro avevano bisogno dei servizi igienici. La guida locale, prima di cominciare il tour della basilica di Santa Maria, aveva indicato i servizi adiacenti. Erano conciati così male, che i turisti avevano lasciato perdere. Da allora, a quanto pare, non sono stati fatti passi avanti. La rabbia dei residenti, viene sintetizzata da Draghetti. «Voglio denunciare ciò che alcuni cittadini di Santa Maria hanno evidenziato al nostro gruppo consiliare, ovvero lo stato dei bagni pubblici, adiacenti alla basilica di Santa Maria – spiega l’esponente della minoranza –: ne avevamo già parlato, tramite una nostra segnalazione, a febbraio dell’anno scorso. Allora l’assessore alle Opere pubbliche Fabio Bergamaschi dichiarò che il Comune avrebbe chiesto un'intensificazione della pulizia dei bagni, oltre ad un possibile accesso esclusivamente dall'interno del parco di via del Novelletto e non dall’esterno. A distanza di tempo la porta di accesso sulla strada risulta aperta e lo stato di pulizia dei bagni lascia molto a desiderare, per usare un eufemismo».