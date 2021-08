Addio al macellaio Zilli, aveva 88 anni

CREMONA - Lutto nel mondo del commercio cremonese. All’età di 88 anni si è spento Ferruccio Zilli, storico macellaio di via Bella Chioppella, l’esercizio commerciale che si trova a due passi da piazza Marconi e dal Museo del Violino. In queste ore sono davvero tante le persone che si stringono alla moglie Federica e ai figli Fabio e Vittorio, gli stretti congiunti dello storico negoziante cremonese, uno dei decani di quella professione, a lungo impegnato anche nelle manifestazioni realizzate in città per difendere e promuovere i sapori della tradizione. A più riprese Ferruccio ha preso parte alle più rilevanti prese di posizione della categoria, ad esempio quando, nel 2001, insieme ad altri tre colleghi cremonesi (Compiani, Contini e Ruggeri) si era schierato apertamente a favore delle nuove etichette che permettono, da allora, di conoscere l’intera filiera, dall’allevamento al banco. «Quel che conta, e fa la differenza, è la fiducia dei clienti», sosteneva Zilli.