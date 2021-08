Visite in ospedale: dal 6 agosto serve il green pass

MANTOVA - Dal 6 agosto, su tutto il territorio mantovano, sarà possibile fare visita ai degenti in ospedale, ma solo se provvisti di green pass. In applicazione del Decreto Legislativo 105 del 23 luglio, l'ASST ha comunicato che si potrà fare visita a un paziente non Covid ma solo se si è in possesso della certificazione verde Covid e si è in grado di mostrarla.

L'ASST di Mantova ha stabilito un'unica fascia oraria per le visite: a Mantova, Asola, Bozzolo e Viadana dalle 14 alle 16, a Borgo Mantovano dalle 16 alle 18. Per ciascun paziente ricoverato in ospedale sarà consentito l'ingresso di un solo parente per una visita della durata di massimo 45 minuti, e inoltre gli accessi dovranno essere registrati tramite apposita modulistica in dotazione ai reparti.