Maltempo, fiume Serio sotto sorveglianza. Piena nella notte

CREMA - Attivata da mezzanotte la sorveglianza idraulica del fiume Serio, da parte della protezione civile Lo Sparviere. Le paratie a Sergnano e Trezzolasco saranno abbassate per la difesa di quel tratto di abitato. "Notte impegnativa - spiegano i volontari -. I livelli sono stabili e leggermente in calo. I monitoraggi continuano fino al rientro della piena".

Il sindaco Stefania Bonaldi rassicura: "Grazie a tutto il gruppo di protezione civile Lo sparviere, che per tutta notte ha tenuto monitorato il livello del Serio. I volumi erano cresciuti significativamente, a causa delle consistenti precipitazioni nella zona orobica, ma non oltre le soglie critiche delle nostre zone. Ora i livelli sono stabili e in lieve calo da monte a Mozzanica: la situazione sta pian piano rientrando. Il gruppo resta in monitoraggio fino al totale rientro della situazione".