Una nuova chance per gli over sessanta e l'universo scuola

CREMONA - La Regione e l’Azienda tutela della salute Val Padana non demordono: la possibilità di vaccinarsi contro il Covid 19, by-passando la prenotazione sul portale regionale, viene di nuovo concessa agli over 60enni e al personale scolastico sino a fine mese. A livello provinciale (Ats ha competenza anche sul Mantovano) la prima finestra per chi lavora nella scuola, organizzata a luglio, si era rivelata un flop: 71 somministrazioni a CremonaFiere e all’ex tribunale di Crema. Secondo i dati forniti da Ats e risalenti al 22 luglio scorso, quando si chiuse la prima finestra di vaccinazioni libere per la categoria, il personale scolastico non vaccinato che vive in provincia ammontava a 435 unità nel distretto sanitario cremasco, 809 in quello cremonese e casalasco. Significa 1.244 persone su un totale di 6.138 lavoratori del settore. Insomma, il 20% di insegnanti, bidelli, personale di servizio e amministrativi, il mese scorso non aveva ancora ricevuto la prima dose. Non molto meglio era andata per chi ha più di 60 anni. «L’azione prosegue con determinazione – spiegano da Ats Val Padana – in raccordo con l’unità di crisi regionale e grazie all’attività incessante di tutti i centri, per garantire l’accesso alla vaccinazione anti Covid-19 e giungere alla più ampia copertura della popolazione, offrendo ad alcune categorie un percorso semplificato». Collaborano le due Aziende socio sanitarie territoriali di Cremona e Crema.

Il personale scolastico e gli ultra 60enni che non hanno ricevuto nemmeno una dose e non hanno nel frattempo prenotato tramite il portale regionale, possono accedere a qualsiasi ora e in qualsiasi giorno ai centri vaccinali muniti di tessera sanitaria. «Evidenziamo – proseguono in Ats – l’importanza del ruolo dei medici e dei pediatri di famiglia, non solo nella sensibilizzazione dei propri assistiti non vaccinati, ma anche e soprattutto per un’azione di supporto ad un’adesione consapevole e risoluzione di eventuali dubbi. Ribadiamo l’importanza della vaccinazione quale strumento imprescindibile nel contrasto alla pandemia, per proteggere sia la propria salute sia quella della comunità. Ricordiamo che tutte le persone, indipendentemente da categorie o fasce di età che ancora non hanno aderito alla campagna vaccinale, possono prenotarsi attraverso i consueti canali: iscrizione sul portale al link https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/, oppure portalettere, Postamat, o chiamando il numero verde 800.89.45.45». Chi è interessato può rivolgersi: