Sul Po da Valenza a Venezia con il natante ad energia solare

CREMONA - Tappa cremonese per Simone Ippolito, 30enne originario di Cavaglià (Biella) che ha ideato e costruito un natante alimentato con pannelli solari a bordo del quale sta raggiungendo in solitaria Venezia. Martedì ha attraversato la conca di Isola Serafini, a Monticelli d’Ongina, e dopo la notte trascorsa a Cremona, all’alba di ieri è ripartito. All’ora di pranzo è arrivato a Casalmaggiore. L’obiettivo è giungere in Laguna, o meglio in piazza San Marco, tra il 7 e il 10 agosto: 500 chilometri per sensibilizzare sull’energia green. Titolo dell’impresa: Valenza-Venezia 2021.

La sua imbarcazione non è altro che un vecchio pedalò recuperato, lo ha restaurato e ha poi progettato il sistema di propulsione. La superficie dei pannelli solari è pari a sei metri quadri per 1.150 watt di potenza e 32 A di corrente. Completamente alimentata ad energia solare, la sua imbarcazione è un complesso di genio e inventiva. Per completarla ci sono voluti sei anni fra test e modifiche. Non sono mancate le difficoltà: «Sono finito in una secca – ha raccontato Ippolito nei giorni scorsi durante le consuete dirette social con gli aggiornamenti – e il rinvio di uno sterzo si è staccato. Per fortuna alcuni pescatori mi hanno aiutato a uscire da quella situazione e a riparare il guasto». Anche la tappa cremonese non è stata esente da ostacoli, in primis pioggia e nuvole che hanno inevitabilmente rallentato l’imbarcazione green.