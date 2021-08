Gruppo Veronesi (Aia e Negroni) compra Certosa Salumi

MILANO - Il Gruppo Veronesi, noto per i marchi AIA, Negroni oltre che Veronesi, ha finalizzato l'acquisizione di Certosa Salumi, società emiliana specializzata nella produzione, nella stagionatura e nel confezionamento dei salumi. Fondata nel 2010 e con sede in provincia di Parma, Certosa Salumi dispone di uno stabilimento di oltre 10.000 metri quadrati. Le produzioni sono inoltre certificate per l’export verso Paesi come USA, Canada, Giappone, Brasile ed altri Paesi extra UE. Nel 2020 la società ha registrato un fatturato complessivo di 32,6 milioni di euro. Con la conferma degli attuali livelli occupazionali, il sito continuerà ad operare in continuità. "Con piacere accogliamo nel nostro Gruppo questa realtà produttiva che ci consentirà di rafforzare la nostra presenza sul mercato e continuare a crescere nel settore della salumeria in cui operiamo da anni - afferma Luigi Fasoli, amministratore delegato del Gruppo Veronesi -. Si tratta di una operazione all’insegna del Made in Italy nel cuore della food valley emiliana in cui già operiamo da decenni e che custodisce un pezzo del saper fare del nostro Paese. Per noi un ulteriore passo per la crescita sostenibile del Gruppo che si affianca agli oltre 100 milioni di investimenti che ogni anno dedichiamo alla competitività dei nostri asset italiani su tutta la filiera». (ANSA)