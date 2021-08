Guida con patente falsa ed esce di strada, denunciato 25enne ivoriano

SPINEDA - I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Casalmaggiore, a seguito di accertamenti, hanno denunciato T.S. classe 1996, originario della Costa d’Avorio, per falsità materiale ed uso di atti falsi. Il giovane ivoriano, lo scorso 2 agosto, ubriaco ed alla guida della propria auto, aveva provocato una fuoriuscita stradale senza fortunatamente coinvolgere altre persone. L'incidente stradale, avvenuto nel comune di Spineda, era stato rilevato dai militari di Casalmaggiore che, viste le condizioni nelle quali versava l’autista, lo avevano denunciato per guida in stato di ebrezza, ritirandogli la patente e sequestrandogli il veicolo sul quale viaggiava. Successive attività d’indagine hanno permesso ai carabinieri di appurare che la patente di guida in possesso del 25enne, era falsa; per questo hanno proceduto a denunciarlo alla Procura delle Repubblica di Cremona.